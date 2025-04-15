撥亂反正：全球南方也幫不了中國

一連兩日分析了不論在亞洲、大洋洲、歐洲和北美地區，中國都缺乏可靠和有實力的戰友，來協助迎抗美國發動的關稅貿易戰。今日再談談中國一直稱兄道弟的非洲和南美洲「全球南方」國家。

中國在最近十多二十年來，一直在非洲地區深耕細作，廣結盟友，幾乎已將美國還有歐洲在當地的傳統影響力趕絕。加上非洲總體對美國的貿易量向來不多，不少國家更與美國存在貿易逆差，特朗普對其亂徵「對等關稅」的實際影響不大，估計有不少國家會願意站在中國的一邊。但正由於該等國家的經濟實力較弱，對中國求多於供，無助消化因中美貿易脫鈎斷鏈而多出的龐大產能。

南美洲的最大經濟體巴西，近年與中國的貿易量不斷增加，尤其是在左翼的總統盧拉上台之後。但巴西政局向來不太穩定，政權與政策忽左忽右，加上距離美國太近，不可能一面倒撐中抗美。其他南美、中美洲國家，若非經濟太弱，便是太依賴美國，即使對特朗普心有不甘，對中國心感同情，亦難以公開支持中方，勢將被美國「收回」運河控制權的巴拿馬便是個好例子。故此，中國應當有心理準備需要孤軍對美國作戰，不像當年韓戰般有蘇聯及其他共產兄弟撐腰。但與此同時，中國現時的政經及軍事實力，亦與韓戰時不可同日而語，「內循環」經濟規模遠勝當年的整個共產世界。

再者，戰爭除了講實力，國民的團結和意志也很關鍵。現時中國14億人民幾乎是一致對外反美，而且大部分都是發自內心而非被迫裝樣。反觀美國民眾，經過特朗普上台以來的連串政經波動，仍真心力撐特氏的可能只餘下兩、三成人，共和黨隨時會在中期選舉大敗，這是中國在這場戰事中的最大優勢。