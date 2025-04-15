自成一家：不要變成露水夥伴

中美關稅戰未見降溫迹象之際，中國最高領導層罕有地召開周邊工作會議，提出要聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊國家工作新局面。不消說，這是北京因應關稅戰帶來嚴峻的挑戰，決定進一步加強與鄰國尤其是東南亞國家的友好關係，以突破特朗普政府的圍堵。

客觀而言，近年中國致力與美國以外的各國改善關係，但至今能夠成為真正的盟友並不多，例如同樣受到美國關稅威嚇的澳洲，已表明無意攜手北京抗衡華府。至於東盟，各成員國經濟部長日前召開會議後也達成一致立場，承諾不會對特朗普政府的單邊關稅措施採取報復行動。

中國連續多年成為東南亞地區的最大貿易夥伴，東盟在這次關稅戰中沒有明確站在中國一邊，某程度上反映了過去幾年北京努力與東南亞發展經貿和政治合作，但效果一般，現階段只能和對方成為「露水」夥伴，而不是一世情人。由於雙方關係只是建築在經貿利益之上，一旦要在中美之間選邊站，一些東盟成員國要麼保持中立，要麼就是投去美國陣營。箇中原因，是因為中國與東南亞多國在南海有主權爭端。雖然各國口頭上都聲言要和平解決雙方之間的海上爭議，可是一些國家例如越南及菲律賓，也試圖利用美國制衡北京，令中國的周邊形勢一直不太平。

除了越菲兩國，中國目前還與汶萊、馬來西亞等國家存在南海主權分歧，只是各國的具體訴求不一樣。中國為了和東南亞國家成為真正的盟友，或許可以考慮在南海問題談判中，先與個別國家如汶萊尋找突破點，在比較容易共同開發的區域達成合作協議，達到示範效應，此後再逐步擴大至其他有更大爭議的海域，防止東南亞國家一邊倒投向美國。