橫眉冷看：成績遠遠不合格

美國新一屆政府上任近一百天，在百天之內，傳統上稱為蜜月期，民眾對新班子滿懷希冀，會特別包容，即使施政有缺失，也較能體諒。可是即便如此，特朗普的民意支持度仍一直低迷，跟上一任拜登政府同時段比較，更是遠遠不如。

觀乎特朗普兩個多月的施政，近乎一事無成。上任之前，他不停吹噓說一旦入主白宮，在24小時內就能結束俄烏戰爭。事實證明，莫說24小時，好幾個24天都過去了，俄烏戰爭非但沒有停止，就連緩和迹象也不明顯。特朗普面對俄羅斯總統普京，可謂一籌莫展，早前他跟對方約談電話，原定的時間到了，普京還悠然地出席公開活動，在旁人催促之下，他還回應說：「那是他們的事。」最後足足遲了一個多小時，才接侵侵的電話。

特朗普受此侮辱，非但不敢還擊，隨後宣布向一百多個國家徵收「對等關稅」，就連一些杳無人煙的地區也不放過，卻獨獨不敢向俄羅斯、白羅斯等幾個國家下手。堂堂美利堅國的領袖，如此欺善怕惡，委實讓人失笑，侵侵的心裏打甚麼算盤，明眼人當然知道，他是生怕得罪普京，下次對方就連電話也不接，故只能忍氣吞聲。

對中國企業開發的影音平台TikTok，特朗普一直垂涎，很希望北京能答應將該公司的控股權售予美國財團。早前盛傳這宗交易快將達成協議，但其後美國掀起對全球的貿易戰，中美兩國關係急速轉冷，TikTok的交易肯定會一再延宕，再想達成協議，恐怕要待至驢年馬月。至於新近的關稅戰，特朗普初時十分神氣，但是一、兩個回合下來，便不斷找藉口向各國退讓。總結侵侵這兩個多月的施政，若以100為滿分，恐怕打上20分也是太多了。