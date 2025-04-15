筆下風雲：彈出彈入 得罪全球

特朗普彈出又彈入，不僅玩殘全世界，更將美國所餘無幾的信譽消耗殆盡。就部分電子產品獲豁免對等關稅一事，消息才宣布不久，特朗普旋即反口，揚言並無宣布豁免電子產品關稅，直斥是假新聞，來自中國的電子產品，至少仍要繳付兩成「芬太尼關稅」，並將在一至兩個月內，出台針對半導體及藥品的關稅。

事關國家及全球的重大政策，堂堂美國總統反口覆舌，改完又改，簡直兒戲。連升斗小民也會覺得這是「食錯藥」的表現，其他國家元首怎麼想，不言而喻。要不是礙於美國仍是全球霸權，其他國家早就反枱。有指美債持續在市場被人大手拋售，證明各國暗地裏不爽美國。幾可肯定，特朗普繼續蠻纏胡攪，美債只會持續受壓，美元霸權遲早玩完。

反觀中國，雖然是受打擊最大的國家，但國家領導人繼續沉着應戰，從容不迫。國家副主席韓正日前到海南省，出席第五屆中國國際消費品博覽會活動啟動儀式，繼續對外招商引資，強調中國正在推進高水準對外開放，大門只會愈開愈大。國家主席習近平近日除了接待西班牙首相桑切斯，同時展開東南亞外交訪問，出訪越南、馬來西亞與柬埔寨，持續深化跟東盟鄰國的關係。

顯而易見，美國高舉單邊主義，要求獨贏，逆我者死，各國口服心不服。中國則敞開大門，與其他國家合作共贏，高下立見。白宮揚言，所有盟友必須跟着自己走孤立中國，皆因他們需要美國市場，然則，這些盟友難道不需要中國市場？君不見，英國商業及貿易部國務大臣，出席了中國國際消費品博覽會，西班牙首相訪華商談經貿合作，歐盟亦放下成見跟中國溝通，反映大家均陽奉陰違，世界已不是由美國說了算。