強詞有理：戰略機遇期

特朗普曾寫過一本自傳《交易的藝術》，大談做生意的心得，還提出一套所謂的商業成功公式。其實，他的成功公式無非就是威脅、欺騙、訛詐、搶奪，純屬流氓手段，哪是甚麼交易藝術。連美國主持人也形容這是「瘋狂、非理性的黑手黨式行為」。嚴格來說，侵侵既不懂經濟，也不懂政治，更看不懂世界局勢，凡事都是憑自己的感覺拍腦袋決定。所以，往往上一秒決定的事情，下一秒就推翻，年近80的老人，竟像小孩子玩泥沙似的，國際社會固然無所適從，盟友們也提心吊膽。

過去美國政府還能假裝文明，講點國際規則，現在特朗普根本不講任何規則和道理，一上來就明搶。有擦鞋仔稱讚他有謀略，是「談判桌上的高手」，簡直不知所謂。一味恃強凌弱，這是甚麼謀略？又是甚麼談判高手？美國攤上這樣一位野蠻總統，文明外衣徹底撕掉，上百年累積下來的國際信用一朝盡毀，今後還好意思以「燈塔」自居嗎？

有人說，這正是中國不可多得的戰略機遇期，並非沒有道理。侵侵的瞎折騰，不會令美國更偉大，只會更衰落，折騰得愈厲害，衰落得愈快，對中國自然愈有利。之前面對美國各種霸凌，中方往往顧慮重重，不敢放開手腳，這次則顯然痛快多了，反制力度前所未有。不就是脫鈎嗎？沒有甚麼大不了。有位美國電視台女主持人反覆追問中國學者，難道不怕失去美國市場？中國學者的回答是「我們不在乎」，「沒有美國，我們會再活五千年」。

是的，沒有美國，地球照樣轉動，而且將會轉得更順。特朗普以為自己是上帝，全世界都離不開美國，那是因為本身無知，有些國家懾於美國霸權而敢怒不敢言，並不表示所有國家都會跪低，起碼中國不會再慣着老美。特朗普企圖以他那套所謂「交易的藝術」對付中國，純屬癡人說夢。難怪外媒也認為其瞎胡鬧無疑是對中國的神助攻，只會令中國更加偉大。

正所謂一不做，二不休，既然美方已徹底撕破臉皮，中方也就沒有甚麼好顧慮了，不妨進一步放開手腳，趁機把該做的事情都做了，例如實現國家統一。台灣當局抗拒和平統一？不要緊，那就採取武裝統一好了，當今大陸既有這種實力，也應有這種決心。有些人認為美軍可能會介入，那是因為他們不明白中美實力對比已發生根本性轉變。