龍吟虎嘯：當年好彩 不會再有

特朗普政府的鮮明特色，是不肯花錢，也不想和「共產國家」打意識形態戰，認為這個玩意作用不大，「美國再次偉大」不能靠它。

儘管美國政治精英、民主黨、共和黨包括特朗普本人都知道，以意識形態為打手、為開路先鋒、為滲透工具的「顏色革命」、「和平演變」，為美國打擊共產國家、顛覆「非我族類」厥功至偉，比發動戰爭獲勝既省錢又省力，在政治上、在地緣戰略博弈上賺翻，但特朗普上台後仍然毫不猶豫地卸磨殺驢，一紙行政命令，讓1,300多名「美國之音」、「自由歐洲」、「自由亞洲」電台的員工休假，「美國之音」台長哀嘆「83年來，傳奇的『美國之音』第一次被噤聲」。

特朗普是商人出身，他認為要讓正在衰落的美國再次偉大，只能是多賺錢、省開支、強軍事、強科技，直截了當打倒對手。他喜歡簡單粗暴，立竿見影，不喜歡玩宣傳、搞輿論，磨磨嘰嘰地弄滲透，這實在「太娘兒們」，「不夠爺們」，勝之不武也。據他多年觀察，民主黨和「體制精英」這幫「普世價值偽君子」最愛玩這套。

這套東西在第二次世界大戰後、冷戰時起過作用，顛覆了前蘇聯和東歐社會主義陣營。然而，這主要是因為美國「好彩」，碰到了戈爾巴喬夫、葉利欽這樣容易被忽悠的「傻帽兒政客」，這套東西拿中國和其他社會主義國家就沒辦法，花再多的錢，耍再多的陰謀手段，搖唇鼓舌，說破嗓子也沒用，經過蘇聯的教訓，這套東西已經破產。

不料，民主黨的拜登政府和「美國精英」們，這些年對付中國和俄羅斯時，還十分迷信意識形態戰，糾集西方盟友猛打「普世價值」牌，花錢如流水。特朗普自是不能容忍，手起刀落，斬之可也。隨着百年大變局的扭轉乾坤，特別是中國共產黨領導「中國特色社會主義」走強崛起，道路自信、理論自信、制度自信、文化自信也已強勢確立，不可戰勝，老美還玩意識形態戰可休矣！