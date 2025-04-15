坦言集：中美博弈

俄羅斯為停烏克蘭戰爭，對特朗普有所求，普京可能會見特朗普。但烏戰中北約陣營已分裂，特朗普未必可控制，北約美軍中也有不少人不滿他的政策立場，更親近歐盟的好戰派與美國民主黨，亦可能暗度陳倉，普京便不需討好特朗普，在和談中讓步。特朗普不易在烏戰和談中有快速成果，來補救他正在減退的民望與影響。

中俄之間可能有默契，普京還是與特朗普有所互動，目的是保持他與西方陣營內部的矛盾，牽制他的外交戰略。中國方面愈來愈敢與美國作關稅戰、貿易戰、金融戰。中國堅持反擊反制毫不退讓，特朗普呼喊與習近平通電話，等待習先動，以顯示他的權勢，習不為所動，拒不主動。縱有外交系統的接觸，還屬低層次，中國高層並不出面，意在羞辱特氏。習近平出訪東南亞，更是借此鞏固近鄰防線，準備與美國長期抗爭。

中國堅持平等，拒不讓步，也拒不談判，這就造成美國自設的僵局。中國是估計特朗普政策不得民心軍心，國際上也失去信任度，金融方面危機積累，隨時會爆發。採取的戰略是拖下去，讓美國內部的矛盾惡化，使特氏不戰而退。相對於特氏急於速戰速決的焦急，中國是以靜制動，在政治上消耗掉特朗普政治攻擊的能量。

中美之爭同時是時間競賽，特朗普用美國的市場、金融和軍政勢力壓迫各國，以集中打擊中國。時間一久，勞而無功，內部分化便會顯現，重壓便會失去力量。中國在美國貿易脫鈎、金融攻擊之下，自必有所損傷，結合原有的內部經濟困難，中國的問題也不少。但政治上下一心，團結力大於美國，只要守得住美國的初步衝擊，反倒可等待美國的危機先爆發。美國雖然是特朗普大權在握，但在美國和國際的體制裏，反對勢力龐大，若他的政策引發危機，嚴重傷害各方利益，矛盾容易惡化。此所以，一方面他要速戰速決，避免日久生變；另一方面，壓力一大便會妥協，以避風頭，隨後反撲。

中國的戰略應該可以生效，便可在國際上產生影響力，使更多國家反美或觀望，美國的依附勢力減少。除了時間因素，中國堅持反擊外，當然還有其他外部因素，例如俄羅斯在俄烏和談引發爭議，伊朗在中東支撐地方武裝等，三大火頭都是連在一體，相互影響，不是圍魏救趙，而是全球一盤棋。