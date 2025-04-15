刷柄擊殺雙雀 8旬翁囚8周
【本報訊】八旬翁去年9月在黃大仙慈樂邨服務設施大樓內的共用廚房內，用清潔刷手柄擊打兩隻飛入來雀鳥的頭，令兩雀慘死。老翁早前承認一項殘酷對待動物罪，昨在九龍城裁判法院被判入獄8星期。辯方透露被告患初期認知障礙，裁判官判刑時斥被告手法殘暴，案情嚴重。
87歲男被告馮松年，報稱退休人士，被控一項殘酷對待動物罪。控罪指他於2024年9月7日，在黃大仙慈樂邨服務設施大樓二樓的共用廚房內，殘酷地折磨兩隻雀鳥，使牠們遭受不必要的痛苦。被告早前認罪，押後至昨日判刑。
求情指患輕度認障
辯方昨求情時引述報告指，被告患輕度認知障礙，影響其判斷力，冀法庭判被告接受感化。
裁判官判刑時則指，被告用硬物重擊雀鳥頭部，犯案手法殘暴，而且涉及的雀鳥不只一隻，形容案情嚴重。法庭採納入獄18星期為量刑起點，考慮被告認罪，重犯機會中度較低，及其年紀老邁，下調刑期至8星期監禁。
同意案情指，當日上午時分，被告在事發地點見到兩隻雀鳥自窗口飛入，他即刻捉着其中一隻，以清潔刷手柄連番戳雀鳥的頭，在場其他人士見狀通知舍監。被告及後向舍監展示內有兩具雀鳥屍體的塑膠袋，事件報警處理。被告警誡下指，雀鳥亂飛弄髒環境，當時他被飛進來的兩隻雀鳥激怒，因此用清潔刷多次戳牠們的頭直到兩隻雀均死亡。愛護動物協會人員檢驗後，證實案中兩雀分別是珠頸斑鳩及紅耳鵯，牠們的傷勢包括頸折斷。案件編號：KCCC 449/2025
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