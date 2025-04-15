撞斃修路工 貨車司機監2年

法官謝沈智慧早前裁決時指，被告理應知道會有修路工人在公路上，應格外留神，提防在有關行車道或其附近進行工程的人員及車輛會突然走近，或闖入開放的行車線。被告在收窄的行車線上超速駕駛，不留意路面情況，是極度危險的駕駛方式。法官認為，對一個合格而謹慎的駕駛者而言，被告的駕駛方式屬危險，是顯而易見的，最終裁定被告危駕罪成。