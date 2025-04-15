切線捱小巴撞 6旬單車漢亡

【本報訊】九龍城發生致命車禍！一輛「紅頂」小巴，昨日凌晨行駛途中，意外撞及一輛突然切線的單車，六旬單車漢被撞飛逾10米彈地，頭部重創陷入昏迷，他被送往醫院經搶救後，證實傷重斃命。肇事小巴左車頭損毀，擋風玻璃碎裂如蜘蛛網，警員經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕七旬小巴司機，拖走小巴及單車助查。此外，屯門一輛密斗貨車，昨午意外撞及巴士車尾，導致貨車司機及巴士乘客共4人受傷。

昨日凌晨約5時30分，一輛由太子開往觀塘的紅色公共小巴，沿界限街東行左二線駛至九龍城窩打老道交界時，當時正沿左一線行駛的單車突然切入左二線，小巴疑收掣不及撞及單車，姓柯（62歲）單車男被撞飛約10米，小巴亦衝前約20米始停下。柯男頭部重傷，倒臥路中不省人事，小巴司機慌忙致電報案。

不時踩車往問胞弟要錢 救護員接報到場即時替柯男做心外壓急救，惟他未見起色，依然沒有任何反應。救護車立刻把柯男急送廣華醫院搶救，可惜他於早上6時54分證實傷重死亡。警員圍封現場調查，肇事小巴左車頭毀爛，車頭擋風玻璃亦碎裂如蜘蛛網，現場遺下一隻相信屬於死者的拖鞋。經調查後，該名姓邱（74歲）小巴司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，涉事單車也被放進小巴內，由拖車拖走進行檢驗及助查。

柯男獨居新蒲崗仁愛街一劏房，鄰居指柯沒有工作，靠申領綜援維生，社工不時登門探訪他。鄰居又稱，柯租住上址約兩年，每月租金2,500元，由於柯嗜好賭博，知悉他不時踩單車往問其胞弟要錢。柯亦有向鄰居借錢，鄰居曾經借出數百元給他，其後因「有借冇還」，自此亦沒有再借錢給柯，估計昨早柯踩單車去問胞弟要錢途中遭遇橫禍。

密斗貨車撼巴士釀4傷 另外，昨日下午2時許，一輛密斗貨車，沿屯門杯渡路往鳴琴路方向行駛，至屯門消防局對開巴士站時，懷疑失控撞向一輛巴士右車尾。貨車左車頭嚴重損毀，姓范（41歲）司機受傷一度被困，巴士右車尾也告毀爛，姓何（42歲）車長無恙，但車上3名乘客報稱不適。救援人員到場處理後，范男與兩名巴士乘客因傷勢輕微，經敷治後拒絕送院，另一名姓林（42歲）巴士女乘客，因腳部受傷由救護車送往屯門醫院治理。受意外影響，現場一帶交通受阻。