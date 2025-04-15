旺角爭路打到飛起 的哥男途人惹官非

旺角人車爭路演變成街頭格鬥。六旬的哥與男途人，前晚疑因道路使用權爆發衝突，男途人暴怒下毀爛的士倒後鏡，的哥不甘損失落車與其互毆。有網民拍下兩人毆鬥過程，見到穿黃衫男途人與黑衣的哥，在的士旁邊拳來腳往進行拉扯及打鬥，的哥一度倒在地上，大批途人亦駐足圍觀。期間，有熱心市民上前勸阻，惟雙方火氣太盛未有停手。事件最終驚動警員到場，經調查後兩人同涉嫌「在公眾地方打架」惹官非及送院敷治。

前晚社交網瘋傳兩名男子於旺角街頭打鬥的3條影片，第一條影片顯示地點在山東街與通菜街交界，一名黃衫漢與一名黑衣的哥，於一輛的士旁邊爭執。期間，一名戴耳機的外籍男子上前勸止，同時分隔開兩人，可惜未幾的哥即以一記右勾拳施襲拉開戰幔，黃衫漢亦不甘示弱，將的哥推埋欄杆。外籍漢見狀將黃衫漢拉開，的哥隨即質問黃衫漢「你做咩打我（的士）塊鏡呀？」然後的哥檢回地上的物件。

途人勸阻不果 報案收科 此時，黃衫漢再上前與的哥纏鬥，雙方亦一齊倒地，有目擊途人即指，「報案先，幫手攔一攔！」兩人一度分開，當中黃衫漢要求途人幫忙報案，聲稱「我都唔知發生咩事？我X你老X，佢撞到我」。其後，的哥疑避免阻礙現場交通，將的士駛至的士站停泊，而黃衫漢即追上前繼續與司機理論。

在第二及第3條影片，可見黃衫漢以粗言穢語指罵的哥，又出手推撞對方，的哥則指喝他，「你依家唔好恰我！」同時向途人解釋沒有以的士撞向黃衫漢。後來，的哥亦因受傷及疲累倒在地上，對方趁機以左腳連踢他兩腳，的哥即刻站起兼揮拳反擊，然後雙方再發生多次推撞及拉扯。

執法部門表示，前晚10時許接報，指一輛的士在山東街與通菜街交界懷疑撞倒一名男途人。警員到場調查，發現的士司機與途人爭執動武，遂以涉嫌「在公眾地方打架」，拘捕俱62歲的姓麥男途人和姓蕭的哥。麥男左面、口部受傷，蕭男則面、胸口、右前臂受傷，兩人俱送廣華醫院治療。據了解，麥男橫過馬路時，與的哥因道路使用權問題起爭執，有人揮拳擊毀的士倒後鏡洩憤，最終演變成雙方衝突。