房協2新居屋截止申請 暫收1.7萬表 超額9.6倍

【本報訊】香港房屋協會最新推出的兩個新資助出售房屋「聚然」及「峻然」，於昨日截止申請。本報記者於昨日截止交表前一小時到房協位於大坑龍濤苑的區域辦事處視察，只見有零星市民做「最後衝刺」交表；更有市民即場填表即場交表。房協指截至昨午5時，合共收到近1.7萬份申請表，即超額認購9.6倍，數目尚未計算部分以郵寄方式及經由屋邨辦事處遞交的申請表。

有市民壓線 即場填表遞交 房協的資助出售房屋項目「聚然」及「峻然」的申請期為4月1日至昨日晚上7時。記者昨日傍晚約6時到場，至截止前一小時有5至6名市民「壓線」交表，有部分市民亦向在場職員查詢，確認交表資料無誤；更有一名市民即場索取表格，然後在其私家車的車頭上填表，並打電話呼叫親朋好友幫忙拿取申請費用的支票到場，隨即交表。

這次推出的資助房屋分別是位於粉嶺馬會道的「聚然」，以及觀塘安達臣道的「峻然」，合共提供1,604個單位，預計最快6月抽籤、第4季揀樓。兩個項目的售價均約為市值7折，粉嶺「聚然」售價介乎230.7萬至547.1萬元；而觀塘「峻然」售價介乎249.7萬至636.7萬元。這兩個項目是首次同時引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，預計有四成預留優先選樓的配額將會用盡。