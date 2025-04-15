醫健：成視在人：早產嬰易患ROP 盡快搶救保視力

本月7日是世界衞生日，主題聚焦母嬰健康。今日想同大家分享來自孟加拉Haimchar地區的一名男嬰Zobayer的故事。Zobayer出生時體重僅兩磅，屬早產嬰兒。早產嬰兒容易患上早產性視網膜病變（ROP），亦即眼睛血管異常增生，未及早根治會導致失明，但發展中地區因資源有限，未必可提供ROP檢查及治療。

奧比斯多地培訓醫護支援 奧比斯在孟加拉不同地區設立了視力中心，為大眾提供眼睛篩查，而Zobayer就是其中一名經篩查發現確診ROP的患者。搶救時間分秒必爭，他獲轉介醫院後，立即進行注射及激光治療，成功拯救了這名男嬰的視力。Haimchar地區自2022年設立視力中心以來，至今已為9,000名患者提供服務，當中400人轉診到醫院作進一步治療。

全球每年有1500萬名早產嬰兒，其中3.2萬名因ROP導致視力永久受損或失明。這情況在拉丁美洲和東南亞尤為普遍，因只有少數醫院具備提供所需技術和資源。奧比斯致力在這些地區為當地醫護進行培訓，目前已在越南、秘魯、玻利維亞、智利、孟加拉和印度，提供專業的視力護理及技術培訓。只有通過早期篩查和治療，早產嬰兒才有機會看到母親臉上的微笑，以及健康成長。

奧比斯