醫卓所下月成立 編臨床指引公私營通用

【本報訊】現時香港在公私營醫療服務之間，並沒有一個共同適用的臨床標準和指引，市民求醫時所獲得的醫療服務，往往取決於醫生自身掌握的知識和經驗，照顧水平存在差異。政府提出設立醫學實證與臨床卓越研究所（下稱醫卓所），衞生官員昨日在立法會衞生事務委員會會議表示，醫卓所將於今年5月成立，將以實證為本，編製對公私營界別俱適用的臨床指引，並研究建立公私營醫療服務質素及效益基準。

衞生官員續指，醫卓所是一個以專業主導、實證為本的平台，讓業界能搜集數據和案例，詳細探討篩查、診斷、治療和管理不同疾病的臨床方案，並評估各種醫療選項的效益。經綜合分析公私營醫療服務的實證臨床證據和數據，醫卓所會編製對公私營界別俱適用的臨床指引，評估不同選項的醫療效能和經濟效益，並訂定服務質素及醫療效能基準，將有助促進醫護人員交流，了解並應用最新技術，進一步推動香港發展成為國際醫療創新樞紐。

衞生部門不會參與管治 另外，醫卓所發布的指引和標準等文件，將以專業參考性質為主，當局會積極鼓勵醫護專業適當應用，而最終醫護人員仍然會基於其專業判斷和臨床經驗，決定給予每個病人的醫療選項，而為尊重專業主導的原則，衞生部門不會參與醫卓所的管治、研究或討論工作。經過邀請後，香港醫學專科學院已經提名其前主席梁嘉傑出任醫卓所首任召集人，日後也可按照情況成立專組，邀請其他專業成員和客席成員參與工作。