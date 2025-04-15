女囚須穿長褲覆核 2個月內頒判詞
【本報訊】已解散的支聯會前副主席鄒幸彤早前入稟高院，申請司法覆核，指懲教署容許男還押人士穿短褲，卻規定女還押人士須穿長褲，涉及性別歧視，漠視女還押人士的健康，要求法庭下令懲教署廢除及更改規定。高院昨開庭聽取雙方陳詞，鄒幸彤一方形容措施令女還押人士受苦；懲教署反指，不可能肯定全部女還押人士均偏好短褲。案件審結，法官表示會在兩個月內頒發判詞。
申請方指剝奪有效散熱渠道
申請人鄒幸彤，現年40歲，自2021年9月起還押大欖女懲教所；建議答辯人懲教署署長。申請書指，署方規定女還押人士在夏天日間活動時，須穿着和冬天一樣的長褲。男還押人士在夏季可以選擇穿短褲，女性卻不可以，構成性別歧視。對於男女差別待遇，懲教署卻沒有給予合理解釋。申請一方昨在庭上補充陳詞時指，措施令女還押人士被剝奪有效的散熱渠道，若女還押人士拉高長褲散熱，更可能被指違反紀律。規定女還押人士在夏天日間活動穿長褲，不符人道及健康，亦無基礎指女還押人士着短褲是不體面。申請方指這措施令女還押人士受苦的同時，亦沒有為社會帶來利益。
答辯一方則指，男女生理上有別，懲教署根據過往經驗，考慮過一籃子因素後，就男女還押人士作出衣着上的規定，形容相關政策是經精心設計，申請方不應單單抽取其中一項規定然後要求廢除，何況申請一方根本不可能肯定全部女還押人士均偏好短褲。申請人提出法律挑戰，更像是因為她個人不喜歡這項政策。另外，早年「長毛」梁國雄案，終院裁定規定男性囚犯頭髮必須盡量剪短是違反《性別歧視條例》。答辯方稱，「長毛」案中男性囚犯沒有選擇，但本案女還押人士是可以選擇申請偏離規定。案件編號：HCAL 1528/2024
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：