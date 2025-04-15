女囚須穿長褲覆核 2個月內頒判詞

申請方指剝奪有效散熱渠道

申請人鄒幸彤，現年40歲，自2021年9月起還押大欖女懲教所；建議答辯人懲教署署長。申請書指，署方規定女還押人士在夏天日間活動時，須穿着和冬天一樣的長褲。男還押人士在夏季可以選擇穿短褲，女性卻不可以，構成性別歧視。對於男女差別待遇，懲教署卻沒有給予合理解釋。申請一方昨在庭上補充陳詞時指，措施令女還押人士被剝奪有效的散熱渠道，若女還押人士拉高長褲散熱，更可能被指違反紀律。規定女還押人士在夏天日間活動穿長褲，不符人道及健康，亦無基礎指女還押人士着短褲是不體面。申請方指這措施令女還押人士受苦的同時，亦沒有為社會帶來利益。