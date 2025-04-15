34歲男染腦膜炎雙球菌 潛伏期無外遊

【本報訊】衞生署衞生防護中心正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，個案涉及一名過往健康良好的34歲男子，他於上周二（8日）開始出現發燒、頭痛及瘀斑，上周四（10日）到仁濟醫院急症室求醫，同日入院接受治療。其血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，病人現時情況穩定。

防護中心指，初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者至今沒有出現病徵，中心會繼續進行調查，同時提醒市民避免直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫，並時刻注意個人和環境衞生，以減低被傳染這種嚴重疾病的風險。

腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物，包括口鼻分泌物而傳播。潛伏期由兩至10日，一般為3至4日。不同個案的臨床病徵可能並不一致。當細菌入侵血液或包圍腦部及脊髓的內膜時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。