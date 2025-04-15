社會對賭博有需求 規範助遏外圍

【本報訊】政府正就規範籃球博彩活動的建議方案展開公眾諮詢，諮詢期至下月2日。當局昨重申政府一貫政策是不鼓勵賭博，但社會對賭博有切實且持續的需求，若不予規管，很可能會導致非法賭博活動。有議員關注如何解決其他運動非法賭博問題，當局強調不會逐樣把非法賭博規範化，又指若籃球博彩合法化，屆時將要求馬會加強宣傳有節制博彩。

民政及青年事務局局長麥美娟在立法會民政及文化體育事務委員會上，除重申政府立場外，又指政府預料立法規管後，有三至四成非法投注額會轉為合法博彩，並引述馬會估算，一年可帶來約15億元博彩稅。她指當局建議參考規管足球博彩的做法，通過修訂《博彩稅條例》，訂立籃球博彩活動的規管框架，賦權民青局局長向馬會發出營運籃球博彩牌照。

議員劉國勳關注馬會新增收益能否用來支持本地體育發展，另一議員陸瀚民則指當局因非法籃球賭博最嚴重而決定規管，關注如何解決其他運動非法賭博問題。

將要求馬會增投入「平和基金」 麥美娟強調不會逐樣把非法賭博活動合法化，而是全面審視各類非法賭博情況，會堅持嚴厲打擊非法賭博。她又指會視乎公眾諮詢結果，如果籃球博彩規範化，在發牌時會將議員希望如何更好支持籃球活動發展告知馬會。她提及屆時亦會要求馬會增加對「平和基金」的資源投入，採取針對性措施，處理包括青少年的賭博問題，並在社區加強宣傳教育工作，無論今次諮詢結果如何，政府亦會適時檢視平和基金現時的工作。

另一議員林素蔚指賭博對社會造成沉重代價，希望政府交代底線原則，日後會否就電競、桌球等博彩規範化。麥強調政府採取多管齊下的策略，包括通過法例規管賭博活動、執法打擊非法賭博活動、公眾教育宣傳沉迷賭博的禍害，以及為有需要人士提供輔導和支援服務。