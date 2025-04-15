過急明年加公院收費 未做好配套替代捱批

當局上月公布公共醫療收費改革方案，多項服務明年起加價，當中急症室服務將加價逾倍。議員陳凱欣昨日在立法會衞生事務委員會中批評，今次改革是大幅加價，廣泛且極具爭議，但卻並未做好相關配套，質疑當局過分急於調整收費。她又指立法會在2019/20財政年度曾批出100億元，用作公營醫療撥款穩定基金，認為當局應妥善運用該筆款項。衞生官員回應時辯稱，不應只看到增加費用，更指「如果所有人都無增加支出，係冇可能改革」，應要看看有多少市民可享受減免機制等，又回應指100億元只佔本港每年公營醫療費用一成，非針對根本問題。

公立醫院收費調整當中有多項服務收費全面加價，其中急症室收費將由現時劃一收費180元，變成分類收費，第一類「危殆」及第二類「危急」病人免費，其他病人，包括第三類「緊急」病人，則會加價至400元。

收費具導向性 冀助分流 有議員關注當局會否增加夜診及普通科門診的服務名額，衞生官員強調，市民如經濟能力容許，應考慮先用私營家庭醫生的服務，又指收費會有「導向性」，急症室服務的收費會高於普通科門診，以免急症室服務因市民貪方便而浪費急症室資源，影響急症服務，而過去一段時間都有在長假期增加夜診的名額。

減免機制複雜 有待解說 另外，改革方案下會優化醫療費用減免機制，有議員關注減免機制複雜，衞生官員指會盡量進行解說，但總體改革方向堅定，當局不會定下所謂終極目標，將不斷檢討醫療融資、自願醫保等情況，確保公營醫療服務的可持續性。

他續指，優化醫療費用減免機制後，預料合資格受惠人數由30萬增至140萬，而按目前30萬合資格人士中有約1.4萬人成功申請醫療費用豁免，推算新的140萬合資格人士當中，有6.6萬人有申請豁免的需要。