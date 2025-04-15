沙塵續罩港 多區健康風險「嚴重」

【本報訊】受乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，廣東部分地區能見度較低，沙塵亦連續兩日罩上香江。環保署昨日公布，截至傍晚6時，全港14個一般及路邊監測站的空氣質素健康指數錄得10+「爆錶」，相對的健康風險級別達到「嚴重」水平。天文台預料，本港空氣質素在明日才會有改善。

本港前日開始空氣污染嚴重，昨日日間天空都繼續灰濛濛，維港猶如披上「薄紗」，從中環高處遠眺對岸，尖沙咀、西九文化區一帶的景色難以清晰看見。在銅鑼灣鬧市，不少人都戴上口罩，部分在路邊掩上口鼻。

環保署指，一般監測站的健康風險級別在傍晚6時為「甚高」至「嚴重」；路邊監測站則達「嚴重」水平，其中，屯門、大埔、北區、旺角、中環及銅鑼灣等14個監測站的健康風險級別達到「10+」的嚴重水平。

至於餘下4個，包括南區、元朗、塔門及荃灣的一般監測站，則錄得健康指數為9至10，空氣污染達「甚高」水平。

明始逐步緩解 天文台表示，雖然沙塵濃度在南下過程之中會逐漸稀釋，但根據現時預測，這兩天香港受乾燥的大陸氣流影響，加上風勢微弱，廣東地區未來一兩日能見度仍然較低，日夜溫差頗大，至明日開始轉吹偏東風，預計情況會逐步緩解。

環保署提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。