斥資300萬防浸 4排水機械人 嚴防雨季降臨

渠務署現正進行18個工程項目，以應對極端天氣影響，其中5個蓄洪池已投入應用，餘下9個則興建中。渠務署署長莫永昌昨指，署方自2023年的世紀黑雨後已更新設計手冊，渠務系統的能力有所提升，若再發生當年「500年一遇」暴雨，也只等於現時的「200年一遇」暴雨。為應對今年雨季，該署亦引入了4部高性能排水機械人，包括每小時排水量最高達800立方米的「龍吸水」。

回顧去年天氣，全年總降雨量為2,310毫米，比正常值的2,431毫米為低。根據香港天文台預測，今年降雨量為2,100至2,700毫米，熱帶氣旋數目約為5至8個。莫永昌昨在記者會上指出，雖然天文台估計今年降雨量最多為2,700毫米，但未必會出現嚴重水浸，因降雨的不確定性及隨機性很高，若雨量分散，直言：「唔一定總降雨量多就等於差。」

莫又指，因應2023年世紀黑雨，渠務署更新設計手冊後，已將每小時高於158毫米降雨量錄入現時的設計標準上，換言之，若當年「500年一遇」的暴雨再度發生，只等於今天「200年一遇」的暴雨標準。至於水浸黑點會否再減少，莫稱現時4個黑點中的兩個已進行改善工程，而另兩個黑點亦有計劃進行工程，盡量會將水浸風險減低至可控情況。渠務署的緊急應變隊伍已由去年160隊增加至今年超過180隊，而應急運作基地亦增至逾30個。

元朗防洪壩5年後始竣工 為應對今年雨季，渠務署引入了4部高性能排水機械人，成本為300萬元以下。當中「龍吸水」每小時排水量最高達800立方米，可連續8小時工作。莫強調，購入排水機械人有其必要，能加強渠務署應急能力，署方會在收到天文台預警後，先派出緊急應變隊伍，若水位升到100毫米或以上，便會考慮出動排水機械人。今年雨季會視乎水浸情況，派出排水機械人以累積使用經驗，目前署方已有約20位人員受訓使用排水機械人，並進行演習。

此外，為改善元朗明渠臭味及元朗區水浸風險的問題，渠務署於2023年5月起展開全港首個防洪壩工程，元朗防洪壩計劃預計分階段於2030年完成，工程預算費用為46.4億元，完工後防洪壩能有效抵禦「200年一遇」的暴雨。