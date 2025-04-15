東盟特邀人士便利赴港 迄發240邀請

【本報訊】為東盟國家而設的特邀人士入境便利計劃自上月18日起推出，當局昨在立法會一個事務委員會上指出，相關政策局和部門至今已陸續發出逾240個邀請，涵蓋範圍較廣，包括工業、商貿、飲食、醫療、金融及法律等界別，亦有邀請商會領袖，又指邀請人數不設上限，由於特邀人士的風險較低，因此能向他們提供更多入境便利，以進一步深化國際交往合作。

有議員關注當局會否就東盟國家人士來港設立落地簽證，當局表明不會考慮，指有關國家來港人士可能涉及非法入境，當局需提早審核對方背景資料，以作風險評估。

實際上，政府在2023年10月起放寬越南、柬埔寨、老撾及緬甸「一簽多行」簽證的申請門檻，當局指放寬措施推行前5年的獲批總數約320宗，放寬後截至上月，有約5,000宗越南人「一簽多行」申請獲批；柬埔寨、老撾及緬甸人的「一簽多行」申請亦有110宗獲批，較未放寬前增長兩倍，而至今未有申請被拒。

議員倡與4東盟國互免簽 有議員關注港人前往越南、柬埔寨及老撾未能享用落地簽證服務，建議當局與4個東盟國家商討互免簽證安排，便利兩地來往。當局指政府持續與有關國家商討簽證便利措施，但部分國家希望本港提供免簽，目前未必能做到，又指港府曾會見越南高級官員，向當地爭取獲得免簽，強調政府會繼續積極向其他國家爭取免簽。