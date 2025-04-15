第14度 港再膺最繁忙貨運機場

【本報訊】香港國際機場去年處理的總貨量達490萬公噸，再次成為全球最繁忙貨運機場，是自2010年以來第14次被評為全球最繁忙的貨運機場。而香港國際機場亦在國際專業航空運輸研究機構Skytrax的年度旅客意見調查中，獲票選為全球最佳機場第6名，比去年上升5名。

全球最佳機場升至第6名 香港國際機場是全球首個獲得全數4項國際航空運輸協會CEIV認證-醫藥品冷鏈運輸、鮮活貨物運輸、活生動物運輸及鋰電池運輸的合作夥伴機場。「香港國際機場東莞空港中心」第一期永久設施首階段將於今年底在東莞完成，逐步達至每年處理100萬公噸貨量。機管局與東莞市政府亦積極推進有關冷鏈貨物清關點的建設，以爭取早日開展冷鏈貨物服務，為兩地帶來額外貨值。

香港機場管理局行政總裁張李佳蕙表示，隨着三跑道系統投入使用，新貨運處理設施亦陸續在機場落成，將繼續與航空貨運業界攜手合作，充分利用香港國際機場的獨特優勢，增強在經濟不確定性和挑戰中的韌性，鞏固香港國際機場作為世界領先航空樞紐的地位。