首季1220萬人次訪港 下月起活動浪接浪

5‧1灣仔無人機表演 3大非遺呈現 為推動「香港盛匯超級三月」，香港旅遊發展局昨公布，今年第1季(1至3月)共錄得約1,220萬訪港旅客人次，按年增加9%，是疫情後的季度新高。繼3月份推出主題宣傳後，旅發局乘着5月和6月有多項傳統節慶及文化盛事舉行，展開新一浪全球主題宣傳「香港節慶文化躍動」。當中，適逢五一內地長假期出遊旺季，旅發局下月1日在灣仔海濱舉辦無人機表演，亦是今年首場無人機表演，並會加強在內地推介主題旅遊攻略。

根據最新入境旅客數據，今年3月共有382萬旅客人次訪港，按年升12%，而今年首季約1,220萬訪港旅客人次之中，內地旅客佔925萬人次，非內地旅客人次為298萬，分別按年多6%及18%。

旅發局指出，非內地市場旅客量於首季平穩增長，短途市場以日本、南韓及台灣表現較佳，首季訪港旅客量按年增幅各達30%或以上；長途市場方面，首季來自美國和加拿大的旅客按年錄得雙位數增幅，澳洲則於長途市場中表現更佳，按年增長32%。

遊玩攻略宣傳節慶文化 另一方面，旅發局推出全新主題宣傳「香港節慶文化躍動」，主力推廣由現在至6月的本地傳統節日和活動，例如：元朗天后寶誕會景巡遊、長洲太平清醮、維園佛誕嘉年華、中華文化節、香港非遺月等，以及城中的藝術文化活動，包括法國五月(French May)、Affordable Art Fair Hong Kong等。局方已設專頁，搜羅不同的精彩活動，並涵蓋實用旅遊攻略，包括浴佛節小貼士、長洲遊玩攻略等，及精選地道文化導賞團和工作坊。

配合主題宣傳，旅發局將於下月1日晚上在灣仔臨時海濱花園，舉行以三大非遺節慶，即天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題的無人機表演；6月則主辦「香港國際龍舟邀請賽」，除了海上刺激比賽，岸上亦有日夜美食打卡熱鬧節目。

針對五一內地長假期，旅發局將在內地社交平台特別推介不同的香港主題旅遊，例如「非遺 CityWalk」、「港風漫遊」、「啟德新區打卡」等，吸引不同年齡層旅客來港消費，體驗最新的旅遊玩法。