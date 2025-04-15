調查：40%在港洋人任職企業縮規模

【本報訊】香港經濟增長緩慢，市道差。有智庫在去年5至10月訪問超過600名在港的外籍人士及12個國家的商會代表，探討國際商業社群對香港營商環境的看法。結果發現有40%受訪者表示，在職的企業過去5年有規模縮減或裁員，近23%受訪者表示，或有關鍵人員或部門遷離本港。

23%指部門遷離 除上述結果外，調查結果亦發現有70%受訪者表示，對香港未來5年營商環境持「中性」或更樂觀態度，而商會代表則持正面看法，但指本港正面對杜拜、利雅得等新興市場的競爭。

調查結果亦顯示，46%受訪者認為國際商業社群受政治環境影響而表示憂慮，其中40%避免討論時事、30%減少社交媒體活動，但亦有約30%表示行為未受影響。該智庫建議政府採取更平衡的溝通方式，避免過度辯駁，適時展現包容態度，亦可運用幽默化解矛盾。

對於中美近日的關稅戰，該智庫指香港並沒有對進口產品徵收關稅，美方可以繼續與本港做生意，但是本港亦可從日本、南韓、德國尋找替代品，「我們香港人是不會變得沒有牛扒吃的」。