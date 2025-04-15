「走後門」睇Coldplay 3印度印尼漢准保

【本報訊】英國殿堂級搖滾樂隊Coldplay相隔16年後重返香港，分別於4月8日、9日、11日及12日在啟德體育園舉行4場演出，共吸引約20萬名來自海外、內地及香港的觀眾共聚一堂。演唱會已圓滿舉行。不過，上周六（12日）晚尾場演出時，再揭有工作人員帶人「走後門」入場。

執法部門指出，上周六體育園職員透過閉路電視，發現有3男一女懷疑經緊急出口非法入場，警員在場館內截停其中兩名印度及印尼籍男子。經初步調查，相信場內酒吧一名印度籍男職員打開緊急出口，予其朋友進場，遂以涉嫌串謀詐騙將該3名男子（21至23歲）拘捕。所有被捕人已獲准保釋候查，須於5月中旬報到。

啟德體育園回應時表示，十分重視園區保安，所有參加活動的觀眾必須按照入場要求和持有有效門票方可入場。園方設有有效的監察制度，如發現有懷疑違規個案，會立即將個案轉交執法部門跟進。園方會繼續與執法部門保持緊密溝通，亦提醒所有工作人員有關安排，不可以身試法，如發現任何懷疑違規情況，定必嚴正處理和跟進，包括轉交執法部門調查。

黃牛黨兜搭收千元帶入場 無獨有偶，啟德體育園舉辦開幕禮時，一度出現「黃牛票」，更有人在體育園外以每位最少千元報酬兜搭，帶人「走後門」入場，期間毋須安檢和驗票，持違禁品如長傘及專業相機也能順利進場。