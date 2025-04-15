日泰未脫地震陰霾 復活節內地團大賣

料群湧外遊消費 港餐飲生意閉翳 距離復活節假期仍有數天，熱愛旅遊的港人今年繼續出遊。不過，在日本大地震傳聞持續發酵、東南亞早前發生地震下，有旅行社負責人向本報坦言，日本團、泰國團不再暢旺，只剩小部分不擔心發生地震的人會出發，形容跌幅較想像多。相反，適逢假期並不太長，內地團「當旺」，平價及豪華團都有市場，成為復活節之最。外遊旺季當前，本地餐飲業最愁，業界指早前清明節連周末的生意已較平日少30%，料復活節期間離港的市民會更多，籲港人「盡量留港消費」。

環球經濟不穩，加上周邊國家發生天災慘劇，港人似乎較多計劃北上內地旅遊。縱橫遊常務董事袁振寧向本報表示，日本及泰國團的參團人數大減，其中出發去泰國團的人只剩過往的30%至40%。他指出，自今年初連環爆出台灣藝人大S徐熙媛染流感後併發肺炎不幸離世，再加上日本大地震、海嘯的傳聞不斷發酵，令眾多港人都很害怕。因此，即使旅行社已推出特別宣傳及優惠，但復活節的日本團仍未如預期，部分擬在年底才出發，更多的決定改到其他地方。

「雲南長白山都有市場」 袁振寧繼續指出，今個復活節假期連周末只有4日，不算太長，客人比較傾向內地的旅行團，短至大灣區城市玩兩日一夜，較中長線則有需乘3至4小時飛機的地方，「雲南、長白山都有市場」。他笑言在拉上補下之下，整體旅客人數未見大變，但日本團一般收費會相對較高，因此周邊天災對旅行社生意仍然有影響，「但已經好過其他行業。」

在港人外遊下，本地餐飲業料是最受衝擊的行業之一。香港餐飲聯業協會會長黃家和昨日在電台節目表示，上周清明節3日連假有300多萬人次出入香港，平均每日港人出入境人次達108萬，該時段本港餐飲業平均生意跌幅逾20%，較業界預期的15%高。他憂慮市民在復活節假期外遊人數，或會比清明節假期更加多，對本港餐飲業生意有頗嚴重打擊。

黃提及今年節日期間訂枱情況較上年稍好，但目前仍不理想，而去年復活節的生意比平日下跌逾30%，有些甚至少一半以上。他相信4天復活節假期期間，不少市民北上不單止到大灣區，甚至能到雲南昆明、武漢一帶，令市面更冷清。

倡推「無處不旅遊」吸客 他續稱，雖然去年底起深圳一簽多行重推後，訪港的內地遊客增加，特別深圳旅客，但大多即日來回，消費亦降級、不會預先訂座，對本港餐飲業市道的幫助力度不似預期。

他認為餐飲業應考慮如何留住港人，同時建議政府以「無處不旅遊」吸引旅客到訪不同地方。他又指樓市、舖市持續下跌，有業主已開始建議減租約10%，又指食肆可因此減價，提升競爭力。