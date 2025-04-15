住屋生活壓力大 團體提5訴求紓解

【本報訊】乘着立法會福利事務委員會昨日討論有關「精準扶貧」的最新進展，有團體聯同約20名基層人士到政府總部外請願，期望議員能夠聆聽民意，了解「精準扶貧」對象的實際意見。該團體提出5項訴求，包括現金津貼恒常化、重推「N無」津貼、設立起始租金、為簡樸房下的租戶提供搬遷津貼及正視非長者一人家庭經濟壓力。

冀現金津貼恒常化 關注基層住屋聯席及全港劏房居民大聯盟與約20名基層市民在政府總部外請願，更拉起橫額，並向政府代表遞上請願信。他們提出5項訴求，盼當局能夠重視及重推，為基層市民提供實際支援。5項訴求包括將於今年6月30日終止的現金津貼試行計劃，該等團體認為有關計劃能有效減輕基層市民的經濟壓力，尤其是劏房戶。但當局宣布終止計劃，令受惠人士感到焦急，而項目預算開支盈餘約20億元，延續計劃毋須動用額外撥款，故建議政府將現金津貼試行計劃延續及恒常化。

倡簡樸房起始租金 該等團體亦建議政府考慮重推「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」（俗稱「N無人士」津貼），讓未申請公屋而處於低收入及居於不適切居所的住戶獲得現金津貼。

政府以簡樸房取締劣質劏房，該等團體建議就「簡樸房」設立起始租金，並建議每平方呎租金不得高於37.5元。該團體認為「簡樸房」政策勢必影響私人租務市場，使租金上升，從而增加基層劏房戶生活成本，而每一次搬遷對於基層街坊來說都是沉重的經濟負擔，故該等團體建議政府就受影響的劏房戶提供搬遷津貼，讓他們順利過渡。

由於目前現金津貼試行計劃僅針對已輪候公屋超過3年的家庭，未涵蓋未滿60歲的非長者一人家庭，該等團體建議政府在制訂福利政策時，應該將非長者一人家庭納入受惠的範圍，以緩解其經濟及住屋壓力。