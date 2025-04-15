油尖旺劏房戶集中 苦無社區客廳使用

【本報訊】劏房戶居住環境狹窄，小朋友沒有地方做功課，現時已有多間社區客廳提供支援。立法會福利事務委員會昨討論社區客廳試行計劃的最新進展，有議員指油尖旺劏房戶集中，但目前當區沒有社區客廳，建議政府主動接觸商界，或利用政府物業改造為社區客廳，當局稱已在洽商中。

勞工及福利局局長孫玉菡指扶貧委員會上月已落實撥款，支持太子、深水埗東及馬頭角3個新社區客廳項目，預計年內投入服務，至年底合共有9間社區客廳啟用。

勞工界議員周小松指油尖旺有5萬多劏房戶，但現時該區沒有社區客廳，關注政府會否主動接觸商界協助，或改裝長期空置的政府物業「做住一個先呢？」

拒政府物業改造 與商界洽談 孫玉菡回應稱，社區客廳試行計劃強調政、商、民合作，政府物業將會優先提供給社福機構使用，加上由商界及社福機構自訂服務及設施內容，亦能更有彈性，不會以政府物業改造。

他留意到油尖旺有很多劏房戶，但是直言「以前就係因為好旺」，因此覓地有難度，但透露目前已在接洽商界人士，在當區設立社區客廳，稍後將會公布細節。他又承諾「幾肯定」油尖旺區會有最少一間。