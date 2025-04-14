水管老化爆不停 維修監測雙管下

都說香港進入老化時代，人口老化、道路老化、樓宇老化，連水管都已老化。水務署雖然推出「風險為本水管資產管理計劃」，優先為風險較高的水管進行更換或修復，但進度緩慢，港島東更疑似被遺忘，沒有獲聚焦監管，以致爆水管頻發。除了極度擾民，更恐造成道路安全隱患。

上月底北角七姊妹道曾發生爆水管事故，黃泥水如泉湧，水深約4厘米，部分路段需要封閉，部分大廈暫停食水供應。連帶煤氣供應也大受影響，餐廳只能有限度做生意。另外，鰂魚涌、小西灣及筲箕灣近期亦有爆水管發生，當中小西灣道近富欣花園對開有地底鹹水管爆裂，大量鹹水夾雜沙石湧上路面，受影響的行車線須暫時封閉，巴士改道，令居民苦不堪言。

同類事件不絕發生，爆水管致鹹淡水供應中斷已是常事，甚至因為爆水管引發路陷，危及道路使用者安全也非鮮見。僅今年首3個月，港島東區已發生8宗爆水管事故，街頭噴泉儼然香江一景。究其原因，跟水管老化、水務署疏於監管有直接關係。

所謂年紀大、機器壞，許多地下水管使用數以十年計，加上地底基建複雜，一旦爆水管便會衍生更多安全隱患。例如上述的北角七姊妹道爆水管事故，連煤氣供應也受阻，要是煤氣喉因而破損造成洩漏，後果絕對不堪設想。

水務署自2000年起推出供水網絡管理計劃，涉及4個階段更換和修復長約3,000公里的老化水管。為期15年的計劃已於2015年完成，總開支約為236億元，但事實證明成效不彰。近年再推出「風險為本水管資產管理計劃」，評估個別水管風險並持續更新及維修，同時推行名為「智管網」的智能管理系統，在全港鋪設逾2,000個監測點。但正如區議員質疑，港島東似被遺漏，截至去年中僅獲配置68個，覆蓋密度遠低於其他地區。

無可否認，地底不是只有水管，還有許多其他設施，水務署需要時間和技術更新喉管，兼要顧及路面交通，並非一時三刻可以做到，可能想快也快不來。但與其拖拖拉拉，一味小修小補，水管還是爆完又爆，長痛倒不如短痛，短暫暫停社區供水、將交通改道，以便徹底更換喉管，換取長時間供水穩定，可能更為市民所樂見。

不管怎麼說，只要精神不滑坡，辦法總比困難多，尤其現已是AI時代，智能管理系統必須強化，做到防患於未然。更須指出，近年氣候暖化加劇，極端惡劣天氣變得常見，一旦暴雨傾盆而下造成路陷，損及水管結構，甚至波及周遭建築物，只會令維修更花時間和金錢。

明乎此，管理城市絕非易事，港產官僚必須打醒十二分精神。本報連續多日以頭版報道各類城市炸彈，包括道路蓉蓉爛爛、舊樓冧石屎不絕，以及水管爆完又爆，無非要提醒執政者，民生豈止無小事，直情是關乎生命和財產安全的大事！千萬不能胡混度日，掉以輕心。