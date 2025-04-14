笑看天下：變幻莫測 玩死自己

特朗普的「對等關稅」政策，不但引發環球市場動盪，美債更一度出現崩盤危機。事實上，侵侵的胡作蠻幹，亦已引致美國內部政治風暴，呢，6名民主黨資深參議員上周五致函美國證券交易委員會，要求調查特朗普的決策是否涉及操控市場等非法行為。

侵侵要「解放美國」，但其粗疏的對等關稅，已被不少經濟學者指為對美國經濟造成嚴重破壞，美國前財長薩默斯更形容美國淪為「香蕉共和國」。侵侵的對等關稅要令美國更強大，怎麼卻淪為香蕉共和國？好侮辱啫！「香蕉共和國」是某一種政治及經濟體系的貶稱，特別指那些擁有廣泛貪污和有強大外國勢力介入及間接支配之傀儡國家，名字的由來是這種國家通常依賴出口如香蕉、可可等的經濟作物。美國乃世界軍事強國，怎可能淪為只出口香蕉？可見財經俊彥對特朗普的不滿溢於言表！

中美關稅戰至目前未見降溫，侵侵上周五仍堅稱自己的關稅政策做得很好，又重申相信可以就貿易問題取得正面成果。之但係，海關與邊境保護局同日公布，豁免徵收智能手機、手提電腦及中央處理器（CPU）等多種電子產品關稅，追溯至本月5日起生效。有分析指，此舉有助緩解關稅對美國消費者的衝擊，以及有利美國蘋果公司等在中國等地生產以上產品的全球科技巨擘。阿哥，怎麼未接到中國方面的電話，特朗普就率先軟化？

侵侵一時一樣，令人覺得圍繞對等關稅的對賭已經開始，正在賭美國的行政系統能否承受關稅調整後的壓力；更具體而言，是賭美國海關部門能否應付呈幾何級數增長的工作量。果然，美國海關與邊境保護局日前發警報，通知用戶有關豁免貨運關稅的系統出現故障！見微知著，整個美國將有排崩壞！