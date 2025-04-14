筆下風雲：何必賠了夫人又折兵

因利而聚，利盡而散。美國總統特朗普一意孤行大打關稅戰，不止得罪全世界，就連其親密戰友、全球首富馬斯克，跟特朗普的感情亦逐漸出現裂痕。

早前傳出馬斯克曾向特朗普進諫不果，之後就發生馬斯克在社交平台X痛批白宮貿易顧問納瓦羅事件，怒斥對方是「白癡」、「比一袋磚頭還愚蠢」，擺明指桑罵槐。接着到特朗普發功，忽然表示「不需要依賴他（馬斯克）來完成任何工作，我只是恰巧喜歡他」，似乎意味兩人即將各走各路。

事實上，馬斯克因為過於高調參與政治，已將其生意推到輿論風口浪尖，除了惹來罵聲不斷，特斯拉在美國以至歐洲的門市更是頻遭破壞。日前倫敦甚至有人公開砸爛特斯拉電動車抗議洩憤。至於特斯拉在中國的銷情亦大受打擊，因應關稅措施，在美國生產的Model S和Model X已在中國停售。

再加上馬斯克曾表示，希望能在歐洲和北美之間建立零關稅的自由貿易區，跟特朗普的關稅保護主義背道而馳，可見關稅此一問題已令特、馬二人不和浮面。當然，馬斯克是聰明仔，肯定不會直接開罪特朗普，而是會「技巧地」逐漸離開執政團隊。

以特朗普的橫蠻胡攪作風，他只會將美國和自己推向全世界的對立面，最後只會眾叛親離。尤其政策朝令夕改，其執政團隊也無所適從。單是最初堅持向全球徵稅，忽然又改為暫緩對75國徵稅；最新是對智能手機和電腦等產業提供豁免，將不受對等關稅影響。如此變幻莫測，即使是受惠行業，心裏肯定也是「媽聲四起」。如此一個惡名昭著的政客，馬斯克何必賠上自己的名聲和生意？何況特朗普又是暫緩又是豁免的做法，正好反映他自己也知道關稅行不通。