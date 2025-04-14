強詞有理：霸權掘墓人

長期以來，美國通過貿易逆差發行美元，其他經濟體則通過貿易順差賺取美元，然後美元再流入美國，支持美元的鑄幣權。這種國際貿易和貨幣循環一直相安無事，美國從中獲取最大利益，美元霸權也得以維持至今。偏偏特朗普不是這樣想，認為全世界都在佔美國便宜，所以他不要逆差，要搞保護主義，要發動貿易戰。於是問題就來了，如果美國沒有貿易逆差，其他經濟體對美元的需求自然大大降低，美元也就發行不出來，其國際貨幣地位還能維持嗎？到底是要貿易順差還是要美元霸權，侵侵有沒有想過？或者他兩者都想要？

有經濟學家指出，美元的主導地位建立在貿易、聯盟和制度基礎上，而在特朗普政策的衝擊下，這個時代可能即將終結。道理很簡單，貿易順差與美元霸權，就好像魚與熊掌，侵侵企圖兩者兼得，根本不可能。正如美國前財長薩默斯警告，特朗普反覆無常的政策行動和言論，已經對美元在世界經濟中的主導地位，構成數十年來最大的風險。

最近美債孳息率飆升，市傳其中一個原因是中國拋售美債，其實即使中國不拋售美債，各國投資者眼見特朗普的瘋狂行為，也會對美債避而遠之。美國財政長期入不敷支，只能靠不斷發債來彌補巨額赤字，國債規模早已超過36萬億美元之巨。美債孳息率飆升，意味着利息成本大增，對本已入不敷出的財政更是雪上加霜。當特朗普為加徵關稅帶來額外收入而沾沾自喜時，可有想過美債和美元正面臨空前信心危機？一旦美元霸權地位不保，美國還能依靠甚麼？

說美元霸權地位不保，絕不是危言聳聽。近年全球已出現去美元化浪潮，尤其美國在俄烏戰爭中將金融武器化，令外界關注美元資產和美元支付結算系統的安全性，不得不另尋途徑以分散風險。特氏上台後胡攪蠻纏，更是進一步加深美元信用危機，全球去美元化步伐勢必提速。其他國家姑且不說，中國必定對美元資產避而遠之，寧願增持黃金也不會再選擇美債。

千里之堤，潰於蟻穴，美元霸權當然不會在一夜之間崩潰，但隨着根基漸漸動搖，終有一天轟然倒塌。有人形容特朗普是美元霸權的掘墓人，一點也不誇張。侵侵肆意玩火，與全世界為敵，猶自我感覺良好，甚至認為自己的成就超過華盛頓，世界上還有比這更好笑的事嗎？