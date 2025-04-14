坦言集：唯看中國

這幾天美國加徵中國關稅至145%，中國亦反擊加至125%，這等於貿易脫鈎，北京表示美國再加，中國也無意加徵。中國限制稀土等出口，美國則斷中國寄美跨境電商小包裹的免關稅優待，且加重關稅，雙方似乎鬥得激烈。可是早前的「黑色星期五」，美國股市債市俱崩，在內部壓力下，特朗普不得不轉變。

特朗普無法令中國屈服，歐盟、加拿大亦反抗，其關稅戰不能速戰速決，股市債市市場投資者必然對金融前景擔憂，要對特朗普措施進行避險。由於中國帶頭不屈服，特朗普勝算不可料，但雙方俱不退，中美之爭會擴大、惡化。作為全球最大的兩個經濟體死纏苦鬥下，全球危機顯現，支持特朗普的大小金主和選民便看到危機。即使特朗普權傾天下，也以皇帝自許，亦不得不妥協。一是對75個國家的對等關稅暫緩90天，中國除外；二是豁免一系列電子產品對等關稅，其中四分之一，相當於1,000億美元的貨品來自中國。

明顯地，特朗普在關稅戰調整戰略，一是集中對付中國，暫時寧捨其他國家；二是也對中國示好，希望可與習近平連上對話，讓特朗普在國內外可作故事，免除現時中美強硬對擊生出的公關和政治困局。但中國似乎不賣帳，對半導體的產地原則修改，把來自美國的加徵125%關稅，直接打擊特朗普政權支持者的美國半導體相關產業。特朗普會怎樣反應呢？

硬的不成，軟的不吃，中國似乎要與特朗普戰鬥到底，不勝無歸。由於美國金融財政危機重重，特朗普要的是速戰速決，把重大的問題解決。但俄烏戰爭議和受阻，歐盟異議，關稅戰打不勝中國，歐盟等亦會跟從中國，加薩以巴之戰又再惡化，全無速決的機會。上任兩個多月，初期蠻有信心的特朗普政府變得焦頭爛額，進退維艱。

但特朗普大權在握，他又習慣投機冒險，今次關稅戰，他的家族與友好已聚財億萬美元，可不再追求得益。於是，他或會鋌而走險，改談判手段為武力脅迫，以求有一個領域成功，便可把形勢轉變。上述三大重點，他會選哪一個來作突破呢？雷霆一戰，不管後果，但求即時速勝，對國際和地緣政治經濟破壞會巨大，誰可阻止，有何法阻止？

當今世上有能力可與美國抗衡的，還有歐盟、俄羅斯、印度等，但能上下一心抗美的，捨中國其誰？