牛頭角垃圾站 遭縱火燒雜物

【本報訊】昨日中午12時，有市民報案指，牛頭角振華道樂雅苑雅意閣對開垃圾站起火，有雜物猛烈燃燒，濃煙捲上半空。消防接報到場後，迅速開喉把火撲滅，事件中無人受傷。經初步調查後，認為起火原因有可疑，案件轉交執法部門列作「縱火」跟進，暫未有人被捕。