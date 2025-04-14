兩刀匪登車打荷包 石籬男失萬元現鈔

遇指嚇落地逃 猶幸座駕仍保 葵涌一名90後男子，昨晨報案聲稱在石籬邨，先後遭兩名刀匪登上私家車打劫，他擔心受到傷害棄車而逃。稍後返回看個究竟，見到座駕依然留在現場，惟擺放在車內載有約一萬元現金等財物的銀包不翼而飛。警員趕至在邨內停車場一帶搜索，可惜未見匪徒蹤影，事主沒有受傷。案件暫列作「搶劫」跟進，並追緝兩名分別穿白衫及黑衫的刀匪歸案。

昨日早上7時許，一姓范（31歲）男子報案，指他於清晨6時許，把私家車停泊在石籬一邨石寧樓對開，期間一名男子現身，並亮出一把利刀指嚇他，對方登上其私家車，同時叫他開車離去。由於對方持有武器，范男擔心會受到傷害，所以不敢貿然作出反抗，只好按照對方指示開車離開現場。

不過，私家車駛至石秀樓對開時，刀匪叫其停車後，另一名持刀男子隨即登車。范男眼見「唔對路」，恐防遭對方挾持致後果不堪設想，他當機立斷即刻跳車逃走，留下兩名刀匪在車上。其後，范男驚魂甫定返回現場察看情況，見其私家車仍留在現場，而兩名刀匪則不知所終，他擺放在車上的銀包亦告失去，內有約一萬元現金、身份證及信用卡等，無奈報案求助。

附近兜截無果 追緝歸案 警員接報到場，在石籬邨停車場附近一帶兜截刀匪，可惜並無發現。范男沒有受傷，跟隨警員返署協助調查。案件暫列作「搶劫」跟進，警員翻查附近「天眼」錄影片段，追查兩名年約30歲、約1.7米高、瘦身材及束短髮，分別身穿黑色及白色上衣和戴口罩的刀匪下落。