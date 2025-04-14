辣跑越線剷坡彈飛 私家車遇壓頂危機

柴灣發生驚險車禍！一輛黃色辣跑，昨晨沿大潭道急速行駛期間，懷疑失控衝過對面線，剷上山坡後再反彈回路面。有「車Cam」拍下意外一刻，顯示有一輛私家車於對面線馳至，辣跑剷上山坡時，私家車及時駛過有關位置，避過遭辣跑「泰山壓頂」砸下厄運。不過，私家車依然遭辣跑碎片擊中，最後辣跑男司機和女乘客受傷，二人俱送東區醫院治療。

昨日早上8時許，一輛黃色辣跑沿大潭道往石澳方向、駛至近山翠苑對開時，懷疑失控衝過對面行車線，繼而剷上路邊山坡，最後彈回路中，一輛私家車被碎片擊中。根據社交網流傳的「車Cam」影片，可見片主駕駛的電單車，正沿大潭道往柴灣方向行駛，期間對面線的辣跑突然失事自炒，撞向山坡後全車彈起，跟住彈回路面四輪着地。

適時，另一輛往柴灣方向的白色私家車馳至，司機疑驚見意外，電光火石間扭軚閃避，幸好及時駛過肇事位置，避免遭辣跑砸中。拍攝影片的電單車隨即減速收慢，緩慢地駛過滿布碎片及石頭的路面。辣跑的前後泵把亦告鬆脫，捱撞的山坡也損毀，影片到此結束。

辣跑男女受傷送院 意外中，辣跑姓黃（29歲）男司機報稱背痛，車上姓梁（28歲）女乘客則面傷及頸痛，二人由救護車送往東區尤德夫人那打素醫院治理。無辜被碎片波及的私家車，姓伍（28歲）男司機並無受傷。意外原因有待進一步調查。受意外影響，大潭道近山翠苑一度實施單線雙程行車措施。

有關「車Cam」影片惹來網民議論紛紛，「我爭啲以為佢出麥林龍捲風」、「技術高超，爬牆過車」、「直路都撞山」、「舊石一定好痛」、「仲以為係麥林號嘅飛簷走壁」、「炒得嚟好有品」、「如果片主同前面架私家車調位就大鑊了」、「速度唔夠再快就無事」及「好在遲啲到」。