醫健：藥到病除：糖尿病危象

糖尿病的管理可能遭遇低血糖與高血糖危象，惟有提前辨識風險、掌握應變策略，方能穩健跨越挑戰。

低血糖 當血糖值降至3.9mmol/L以下，身體便進入了低血糖的狀態。此現象常見於胰島素治療或服用促胰島素分泌劑的患者；此外，過度運動，或攝取不足碳水化合物，亦可導致低血糖。

初期症狀包括手部顫抖、心悸、盜汗等，若未及時處理，可能迅速惡化為意識混亂、抽搐等。若有此類症狀，應對意識清醒者立即給予2至3粒糖果或方糖，若15分鐘後未改善需重複補充，甚或考慮盡快就醫。

高血糖 高滲透壓高血糖狀態屬極端高血糖引發的急症，多見於第二型糖尿病長者，極度升高的血糖（常超過30mmol/L）導致血液濃縮與神經功能抑制，因而引起脫水繼而出現意識障礙或器官衰竭。

日常生活管理 預防勝於搶救應實踐於糖尿病管理中。首先，應按醫護人員指示密切血糖監測，以晨起空腹值反映基礎代謝狀態，餐後兩小時數值評估飲食配伍合理性，睡前監測則可預防夜間低血糖風險。其次，藥物治療需建立管理自身劑量觀念，理解不同胰島素劑型的作用曲線，例如速效類似物與傳統人胰島素的起效差異，方能精準對應餐食內容與運動強度的變化。

香港醫院藥劑師學會

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