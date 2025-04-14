市建局擬引AR 重現飛機低空掠過龍城

【本報訊】九龍城「龍城」區蘊藏豐富潮州、泰國文化，以及商舖林立的地區特色。市建局行政總監韋志成昨發表網誌表示，市建局將投放資源，彰顯「龍城」區的獨特個性，為商戶創造更多機遇，包括將為部分商舖和大廈改造特色外觀，在大廈外牆或街道利用擴增實境（AR）技術，重現昔日飛機在九龍城低飛景象，並推出消費獎賞計劃。

市建局以「融合策略」的市區更新模式，配合地方營造，推動「龍城」區的更新工作，當中藉着試行「小區復修」先導計劃，除了鼓勵業主做好樓宇的維修保養，更建議在修繕大廈外牆之上加添美化工程，由藝術家為大廈外牆設計具潮泰特色的大型壁畫，將富有特色的藝術融入舊區。團隊早前公開招標，接獲超過30份、來自本地、內地、泰國、日本和法國等地40多名藝術家的標書，目前正在審視，首幅外牆壁畫將設置於城南道增福樓，團隊與大廈的業主立案法團商議後，決定以泰國作為壁畫主題，預計最快於今年年底完成。

為了促進舊區新貌並加強地區特色，市建局將以潮州、泰國和舊啟德機場為主題，為龍崗道兩旁的商舖度身訂造具特色的店面設計，例如製作特色貼紙和掛飾等，希望能透過美化這街道兩旁的店面，加強「成行成市」的氛圍和提升街區的活力。該局正構思以舊啟德機場或飛機為主題，在「龍城」區的大廈外牆或街道利用AR技術，重現昔日飛機在「龍城」區低飛的獨特景象，讓市民及旅客可透過科技認識舊啟德機場。

研「小街道大聯盟」擴至龍城 另外，早前在中上環推出的「小街道大聯盟」計劃獲得商戶和消費者正面的回響，市建局將借鑑此成功經驗，與香港中小型企業聯合會商討，研究將「小街道大聯盟」計劃拓至「龍城」區，範圍涵蓋龍崗道至城南道一帶的商戶，吸引旅客及市民消費帶旺地區經濟。