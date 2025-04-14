東江水輸港60年 現佔食水用量8成

【本報訊】東江水自1965年開始輸往香港，如今已60周年。發展局局長甯漢豪昨日發表「局長隨筆」，提到香港的雨水收集不足以應付全港淡水使用需求，主要依賴東江水供港，指現時東江水佔全港食水用量達七至八成，是穩定可靠的主要水源。而水務署指興建海水化淡廠並不用作取代東江水，海水化淡生產成本比輸入東江水高出兩、三成，也不合乎成本效益及減排方案。

市民關注購買東江水的價格，水務署署長黃恩諾指，有關價格包括了與輸港東江水有關的費用，如基礎建設、系統運作及維修的費用等，以及保護輸港東江水水質措施。不過，費用並無包括內地用於生態保護及其他方面的成本，例如內地限制開發東江流域沿線保護區，以及在受保護範圍內禁止採石、開礦及大規模禽畜養殖等活動，多年來拒絕了數百個大大小小的投資項目，涉及總投資額超過600億元。

住戶每月平均水費$44 黃恩諾又指，現時住戶每月平均水費為44元，佔家庭月入中位數約百分之0.1，而本港大概有接近兩成用戶因用水量低，而毋須繳交水費。按「國際水協會」調查數據顯示，2023年世界39個首都或大城市的水費，由最昂貴起計，香港排第30名，明顯低於其他大城市，例如首爾、東京、羅馬、巴黎、柏林、華盛頓等。香港市民能以實惠價錢獲得供水，更應珍惜用水，避免浪費公共資源。