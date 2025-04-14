「輕巧髖部護墊」 國際發明展奪金

【本報訊】香港紡織及成衣研發中心於第50屆日內瓦國際發明展上共贏得兩項金獎及3項銅獎。兩項金獎項目包括「輕巧透氣舒適髖部護墊」則可簡單地附加於褲子上，降低長者跌倒引發的髖部骨折風險；「從紡織廢料中選擇性分離及回收尼龍纖維」則有助顯著減少對環境和人類的影響，可用於大規模生產，促進邁向循環紡織經濟轉型。

「紡織廢料回收尼龍纖維」亦摘金 研發中心指，「輕巧透氣舒適髖部護墊」專為長者設計，採用3D掃描的逆向設計及自動生成的晶格結構開發，利用3D打印製作出輕便的結構，有效降低重量與成本。護墊可簡單地附加於褲子上，降低長者跌倒引發的髖部骨折風險，適合生活在炎熱潮濕地區的長者使用。

另一金獎作品「從紡織廢料中選擇性分離及回收尼龍纖維」，可在常溫狀態下，利用綠色溶劑把尼龍從紡織廢料中單獨分離並再生，而且纖維的分子鏈不被破壞，品質和價值得以維持，可再應用於製衣生產，而99.8%的溶劑可以重複使用。

3項銅獎作品分別為「具被動輻射製冷功能的聚酯纖維可規模化生產技術」、「用於改善專注力不足/過度活躍症學齡兒童行為表現的智能背心」及「自動熱適應智能軟體機器人服裝」，香港紡織及成衣研發中心行政總裁許丕績稱，會確保所開發的技術是有用，可以解決問題，造福社會。