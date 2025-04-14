訪港探家人被拒入境 英議員遭遣返

【本報綜合報道】英國自由民主黨下議員賀候絲（Wera Hobhouse）指，上周四（10日）在香港機場入境時被扣留及盤問，最終被拒入境，約5小時後遣返回國，同行的商人丈夫則獲准入境。她原定到港探望兒子和剛出生的孫子，沒有人向她解釋被拒入境原因，她認為是因為其議員身份。英國外交大臣林德偉指事件令人深感擔憂，將向中國內地和香港當局提出此事，要求解釋。英媒指，相信賀候絲是香港1997年以來首位被拒入境的英國國會議員。

夫婦原本打算到港探望擔任大學學者的兒子，以及3個月大的孫子。賀候絲向英媒透露，她於香港時間上周四傍晚6時到達香港並接受護照檢查，她和丈夫威廉被帶到等候區，然後再到入境辦公室接受詢問。隨後，她和丈夫被帶到行李大廳，他們的行李需接受檢查。等待3小時後，她獲告知不能入境，需搭乘當晚11時15分的航班返回倫敦。威廉獲准入境，但決定與賀候絲一同回國。

賀候絲指，她是由4名入境官員護送到登機口。在返回倫敦的航程中，他們需留在座位直到乘務員陪同他們下飛機，之後才取回護照。她形容被拒入境時感到震驚，幾乎要哭了，這場磨難相當痛苦，感覺自己做錯了甚麼。

為反華團體成員 65歲的賀候絲於2017年當選下議員，是反華的「對華政策跨國議會聯盟」成員。自由民主黨黨魁戴維已致函林德偉，要求他緊急會見賀候絲及召見中國駐英大使，解釋為何一名英國議員及其家人會受到如此駭人聽聞的對待，英國不能允許中國政府通過恐嚇英國議員來破壞民主。