美關稅政策帶來波動 港府：亂世找新增長點

【本報訊】美國總統特朗普上周三（9日）宣布，針對大部分國家的高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅，不過美國對中國的關稅累計稅率目前已經提高至145%。財經事務及庫務局局長許正宇昨在電台節目表示，美國關稅政策影響全球，難免帶來波動，香港要在亂世持續尋找新增長點，例如在股票和債券市場外，積極發展產品市場，幫助市場分散風險。

積極發展產品市場 分散風險 許又稱，宏觀環境雖然複雜，但香港股票市場穩健，可從價差反映，交易結算等運作有序、可信，買賣方都願意參與。他指本港金融系統經歷過亞洲金融風暴等，有察覺和抵禦風險的能力。

許續稱，香港定位一直是在一國兩制和國家支持下，提供穩定、安全和有預見性平台和市場，供區域和環球投資者，只要香港保持原有優勢，未來發展可「立於不敗之地」。又指，全球金融中心指數中，香港在金融科技排第4位，不少金融科技公司涉及web3，創辦人均來自外地，反映香港有吸引力，香港要繼續發揮國際市場與內地市場接口的角色。