前景不明朗 應密切留意中小企情況

【本報訊】美國大幅徵收關稅，港府早前亦表明香港難以避免受到影響，而商界亦要求政府推出針對性的支援措施。財金官員昨表示政府一直密切留意本港各行各業的經營情況，特別是其中的中小企；又指示證監會和港交所做好準備，若在海外上市的中概股希望回流，必須讓香港成為它們首選的上市地。

財金官員昨日在網誌中指出，自美國公布向全球貿易夥伴施加所謂「對等關稅」後，國際金融市場出現大幅波動，而上周開始至今，港匯持續偏強，港元兌美元仍處於強方水平，顯示資金仍留在本港市場。他又認為在前景不明朗的情況下，香港市場顯得更加穩定和具吸引力，只要齊心合力辦好自己的事，香港必能在這個變局中，以更有利的條件開創新局面。

在中小企支援方面，該官員指政府一直密切留意本港各行各業的經營情況，特別是其中的中小企，而金管局近日聯同銀行業推出了針對個別行業的進一步支持措施，以協助更多中小企獲取銀行融資和升級轉型。其中「中小企融資專責小組」的參與銀行，在貸款組合中預留予中小企的專項資金，目前已增加至超過3,900億港元；出口信用保險局亦已推出3項支援中小企的措施，預計可惠及約2,700個保戶，當中包括約1,200個「小營業額保單」保戶。

冀令回流中概股在港上市 該官員指政府將加速吸引境外資金、人才及企業來香港發展，最近很多國際大型金融機構和其他地區的耐心資本，對香港市場愈加重視，並深入探討如何增加在本港市場的參與，也有不少海外的科研人員和學者，正積極考慮轉到香港繼續做研究和工作。針對全球最新變化，該官員已指示證監會和港交所做好準備，若在海外上市的中概股希望回流，必須讓香港成為它們首選的上市地，而港交所亦會加緊做好在東盟和中東市場的聯繫和推廣工作，吸引更多當地優質企業來港上市，同時匯聚更多國際資金到港，進一步提升香港國際金融中心的實力和地位。