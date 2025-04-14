馬會撥14億元 支持5項青年計劃

【本報訊】馬會昨日於「香港賽馬會社群日」宣布，透過其慈善信託基金審批撥捐14億元，支持5項青年發展計劃，其中包括去年《施政報告》中提出兩項由民政及青年事務局推行的計劃，協助中學生實踐生涯規劃並把握國家發展機遇，以及將青年廣場部分地方改造成全新互動空間。

包括升級青年廣場 改善營地 馬會支持的5項計劃，包括「民青局賽馬會青年生涯規劃計劃」，旨在協助中學生實踐生涯規劃；將青年廣場打造成全新互動空間，改造青年廣場部分地方，並邀請青年就其用途、設施和運作模式提出建議。當局會推行「香港青年好故事」計劃，預留部分空間設立視頻工作室。

第3項計劃為「賽馬會營地優化計劃」，目前3個營地優化工程已獲批准，包括馬鞍山香港中華基督教青年會烏溪沙青年新村、西貢黃宜洲香港小童群益會白普理營，以及位於元朗香港童軍總會蔡志明聯光童軍中心。第4項為「青年向上流計劃」，幫助青年培養自豪感，以及為初入職場的青年人，提供為期兩年的「專業實習生」計劃，增強社會流動；最後一項為「賽馬會「摯伴行」基金」，該基金為18歲以下經歷喪親而面對成長挑戰的兒童和青少年，提供喪親支援服務、提供長達5年每月最高2,000元資助。計劃預計將惠及1,000名經歷喪親的兒童或青少年及其照顧者。

本年度的社群日於沙田馬場舉行，逾200名慈善及社區代表出席。馬會主席利子厚稱，青年發展及扶貧是馬會慈善重點策略範疇之一，馬會通過主導策劃及支持多個項目，培育年輕人成為積極公民，貢獻社會。