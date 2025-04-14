多名民主黨員 陷囹圄 遭通緝

【本報訊】曾是本港議會內第一大黨的民主黨，早已名存實亡，不但議席清零，多名骨幹成員近年違反《港區國安法》罪成被判囚，亦不乏黨內人士「走佬」，前主席李永達早已赴英，而前議員許智峯更潛逃澳洲，被懸紅通緝。

民主黨多名前主席及議員因涉及泛民主派35+初選，違反《港區國安法》罪成被判囚，包括前主席胡志偉、前副主席林卓廷，前議員尹兆堅及黃碧雲。被內地官媒怒轟為「叛國禍港四人幫」之一的該黨前主席何俊仁，因涉違反《港區國安法》被還押，而創黨主席李柱銘則亦因參與8‧18非法遊行案被判入獄11個月，緩刑兩年，另一前主席楊森因10‧1非法集結案被判14個月，已刑滿出獄。

李永達「走佬」 許智峯流亡 除李永達「走佬」外，涉違反國安法的許智峯已流亡澳洲，更被港府懸紅100萬元通緝。港府更於去年12月底再度行使《維護國家安全條例》，把包括許智峯等7人列為指明潛逃者，並實施「撤銷特區護照」、「禁止提供資金等或處理資金等」及「執業資格暫時吊銷」等6項措施。

港府指他們涉嫌潛逃海外後，仍從事危害國家安全的活動，更點名許智峯惡貫滿盈，身負多項刑事控罪，亦有充分證據證明從中得益，又把部分財產轉移給妻子及母親，當局將對他展開沒收犯罪得益的法律程序。

高院在今年二月中開庭處理針對許智峯的沒收令，聆訊以非公開形式進行。許事後在社交平台貼文指法庭已頒下《國安法》財產充公令，「充公我及我太太、母親在香港的財產」，及他「作為民事案件提告人存放於律師樓的trust money（信託款項）」，涉款80多萬元。