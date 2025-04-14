民主黨氣數漸盡 授權中委會跟進

將不公開資產 料明年始完成解散 多名骨幹成員因違反《港區國安法》罪成被判囚的民主黨，該黨的中央委員會在2月通過成立3人小組跟進解散及清盤的法律程序。該黨昨召開特別會員大會，通過授權中委會就民主黨解散作進一步跟進。該黨指逾110人參與投票，超過90%贊成決議，認為如非大轉變，相信意向會帶到下次的會員大會上，有機會明年才完成解散。

該黨主席羅健熙表示，昨日會員大會並非正式解散，而是收集會員授權中央委員會就民主黨解散作進一步跟進。會員大會有64人在場，40多授權票，即超過110人參與投票，超過90%贊成決議，他指現時正在物色法律顧問或會計人士，確保清盤解散程序妥當，沒有法律問題。

指清盤工作難快 惟不會拖慢 他表示，現時未正式接洽過任何公司，但承認「這些生意好像都不是每個人都想接」。他續指，未來會開始去處理財務上和行政上的安排，未有一個很確實的時間表，未確定何時處理解散的一次會員大會。他認為清盤工作很難快，但也不會特別拖慢。

對於該黨現有資金及黨產方面，他指有計算黨產但不會公開，未來若要捐款，只會考慮本地團體，但現時本港未必有很多和該黨政治理念相近的團體，但是民生事項上仍然有些團體在港運作。他又指目前未有接洽任何團體，亦未知對方會否接受捐款。

曾有政黨評論民主黨，指民主黨是支持黑暴、危害國家安全及破壞香港社會，又指他們參與民主派顛覆國家政權案，解散絕對是咎由自取。羅健熙回應指，希望香港的政黨，不論甚麼背景也好，都應以市民的想法為依歸。他續指，認為相關政黨應先「顧好自己在香港人心目中的觀感和形象」，直言「其實我不太明白為甚麼他們會評論我們太多」。

對於近日有外電報道，有5名民主黨黨員曾被北京或中間人警告，若不解散或面臨嚴重後果。對於類似的報道，羅健熙指不會核實相關事宜，認為詢問當事人會較好。

創黨逾30年的民主黨前身為「港同盟」，1994年10月與「匯點」合併成民主黨，曾是本港議會內的第一大黨，但近年多名骨幹成員被捕，還押多年後判監。加上2021年的區議員辭職和DQ潮，及至2023年「完善選舉制度」下的區議會選舉，該黨6名有意參選的成員都未能獲得足夠提名入閘。