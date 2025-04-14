旺角打擊水煙 酒吧4人收告票

【本報訊】政府持續打擊吸食水煙活動，衞生署控煙酒辦公室前晚派員到旺角進行代號「菸滅」的行動，控煙酒辦人員到旺角一間酒吧巡查和執法，向非法吸食水煙的人士發出共4張定額罰款通知書。而去年共採取162次打擊吸食水煙的行動、發出162張定額罰款通知書，及向違反其他相關罪行的店員及酒吧/食肆負責人發出89張傳票。

擬向經營者提出檢控 水煙煙斗是一種起源於印度和中東的吸食煙草工具，受熱後所釋出的煙含有煙草煙霧，吸食一小時水煙的煙霧吸入量，可達一根傳統捲煙的100至200倍，而吸食後身體的一氧化碳水平也是一根煙所導致的至少4至5倍。同時，共用水煙器具會增加水煙使用者感染結核病等傳染病的風險。

當局指，上述調查仍在進行，控煙酒辦會考慮向涉嫌協助及教唆吸煙罪行的酒吧經營者提出檢控，亦會將個案轉介酒牌局，以作適當跟進。《吸煙（公眾衞生）條例》禁止任何人於法定禁煙區（例如酒吧或食肆的室內區域）作出吸煙行為。任何人於法定禁煙區作出吸煙行為即屬違法，可被處定額罰款1,500元。

去年共發162定額罰款 另外，如有出售任何吸煙產品（包括水煙），不論是在酒吧或其他處所，須遵守《條例》對推廣和銷售吸煙產品的限制。違例者一經簡易程序定罪，最高可被罰款5萬元。而按《刑事訴訟程序條例》，任何人協助、教唆、慫使或促致另一人犯任何罪行，即屬就同一罪行有罪。

控煙酒辦主任封螢表示，衞生署會繼續密切監察及嚴厲執法，以打擊非法吸食水煙活動。去年控煙酒辦共採取162次針對在禁煙區非法吸食水煙的行動、向違例吸煙者發出162張定額罰款通知書，及向違反其他相關罪行的店員及酒吧／食肆負責人發出89張傳票。

封提醒市民，水煙是吸煙產品，它所用的助燃物（如煤炭）在燃燒時會產生一氧化碳。暴露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和惡心等症狀；而暴露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

不少水煙使用者誤以為吸食水煙比吸食普通捲煙安全，香港吸煙與健康委員會早前委託香港大學公共衞生學院就年輕人對水煙的使用及認知進行調查，結果顯示94.5%受訪者曾經聽過水煙。曾經及現時使用水煙的比率分別為30.4%及13.4%。在從未使用過水煙的受訪者當中，有27.4%受訪者有意使用水煙。