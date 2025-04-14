18間普通科門診 復活節假供服務

【本報訊】醫院管理局公布，為應對市民在復活節假期的求診需要及減輕急症室的服務壓力，今日起啟動服務需求高峰期特別措施。復活節假期期間，即4月18日至21日將有18間普通科門診診所，提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能作出預約。

18區的中醫診所亦會於復活節假期前後加強服務，其中4間中醫診所會於假期期間提供服務。

急症室推特別退款安排 為方便病情穩定的病人彈性選擇其他就診安排，醫管局亦會由今日起再次推行急症室特別退款安排。病人在急症室等候醫生診症期間，如欲選擇轉到其他醫療機構求診，可於登記處直接向當值職員提出申請退回已繳交的急症室收費，亦可透過「HA Go」提交申請。

醫管局表示，非緊急的病人應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。市民可瀏覽醫務衞生局基層醫療指南，醫務衞生局亦已整合全港18區將在復活節假期應診的私家醫院、醫療機構、家庭醫生和中醫診所的資料，並與發展局空間數據辦事處和地政總署合作，將相關醫院及診所的資料上載至網上平台。