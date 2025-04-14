苦候移植 器官捐贈率仍偏低 日均2000人岌可危

籲大愛傳承 身體力行延續生命 本港目前有接近40萬人成功透過電子平台登記器官捐贈，有機構昨日舉辦器官捐贈推廣步行，逾百名醫生、病人、家屬及支持者參與。衞生官員表示，要把器官捐贈工作持續地「做深做闊」，讓支持器官捐贈的訊息傳遍社會每個角落，令更多人身體力行登記成為捐贈者。主辦機構表示，本港每天有逾2,000名病人等候器官移植，但器官捐贈率長期偏低，鼓勵市民除了登記成為捐贈者，亦要主動與家人溝通，確保意願得以實現。

步行活動全長2.5公里，參加者沿灣仔海濱長廊出發，從香港摩天輪起步，途經兩個補水站，在維港美景相伴下，展開一段充滿意義的旅程。現場氣氛熱烈，大家步伐一致，充分展現了社區對器官捐贈的支持與承諾。參加者每走過的一步，像是由人心匯聚而成的希望之路，承載着生命延續的信念。

衞生官員表示，感謝機構再次舉辦步行活動，支持宣傳器官捐贈的訊息，活動正好表達推廣器官捐贈是一個長期播種的過程，是一個細水長流，只問耕耘，不問收穫的工作，要把這工作持續地「做深做闊」，讓支持器官捐贈的訊息傳遍社會每個角落，令更多人身體力行，登記成為捐贈者，並鼓勵身邊親友支持器官捐贈。

受贈心臟 重獲新生 心臟受贈者李柏軒分享親身經歷，其故事喚起大家對「重獲新生」真正意義的深刻反思，心臟移植受贈者曾永鏗與腎臟移植受贈者陳國坪聯同醫生合唱，以歌聲傳遞愛的延續、生命的傳承，以及第二生命的珍貴與美麗。