沙塵暴健康風險高 心肺病人留家自保

污染物未來兩日嚴重 藍天消失白濛濛 沙塵暴襲港下，本港空氣急轉差，多區空氣質素欠佳，大部分時間健康風險都錄得「甚高」水平，其中屯門區在昨午1時更達「嚴重」水平。部分市民察覺天色較灰濛濛，但未感受到變化；另有市民稱若空氣質素再惡化，會考慮減少外出。呼吸系統科專科醫生指，在沙塵暴下，患心肺病的人需特別小心，應盡量留在室內，避免在戶外做劇烈運動，亦要小心沙塵吹入屋。環保署則預料，未來一兩日污染物仍會處於較高水平。

本報記者昨午分別在東涌及沙田城門河一帶視察，兩處的藍天均「消失」，只見白濛濛一片，遠處的景色都難以清晰看見。市民則如常出外，城門河畔亦繼續有不少人跑步，似乎未受空氣污染打擾，但亦有人戴上口罩，或許與污染有關。

環保署空氣質素及健康指數亦反映情況，其中中西區、東區、將軍澳、屯門、東涌、大埔、沙田和北區等多區，在日間大部分時間健康風險都錄得「甚高」水平，屯門更在昨午1時達致「嚴重」水平。空氣質素在昨晚稍微緩和，但仍錄「中」至「甚高」水平。

不過，市民未必完全感受到空氣差。其中東涌街坊樂小姐表示，天色較早兩日「濛濛地」，但未感到空氣轉差，而身體亦無不適。四處散步的年屆九旬容伯伯則指，若空氣再轉差，會考慮戴口罩外出，「有乜嘢咪返去（回家）囉」。陳先生亦說，會考慮減少外出，「可以唔出就唔出」。

風勢弱 不利污染物吹散 環保署指出，受一股東北季候風相關的沙塵氣流影響，由前日（12日）晚上10時起，背景污染物中的懸浮粒子錄得較平常為高的水平。隨着季候風稍後逐漸緩和，本港風勢較弱，不利污染物吹散，預計未來一兩日污染物仍會處於較高水平。

天文台亦說，香港未來一兩天受非常乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，加上風勢微弱，廣東地區能見度會比較低，要到本周三及周四（16日至17日）起，逐漸轉吹偏南風後，空氣質素才會改善。

呼吸系統科專科醫生梁子超向本報指，沙塵暴集中在北方，與香港有一段距離，污染物濃度已減少。而且由於污染物較多是大粒點的PM10，而且雖然能吸入及刺激肺部，但不會如更細粒的PM2.5一樣滲透到肺部和血液，對一般人的健康風險未必太嚴重，但患心肺病的人士影響較大，因為污染物仍會對肺部構成壓力，建議他們盡量避免在室外做劇烈運動。

口罩難過濾灰塵 宜關窗 至於戴外科口罩的功效，梁指口罩難完全過濾灰塵，未必有用，但N95等口罩阻隔效果雖好，但有機會影響正常呼吸，對肺部構成負擔，因此市民更應盡量留在室內。他又說，市民在室內亦要小心大風將沙塵吹入屋，應關掉較當風的窗，可打開一點點較不當風的窗，保持空氣流通，亦可使用空氣過濾機。

梁子超指外科口罩不能完全過濾灰塵，市民應盡量留在室內。 市民點睇